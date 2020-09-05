В этот осенний день отмечаются дни ангела для 5 мужчин и 1 женские именины.

Издавна у православных христиан было принято давать детям имена в соответствии с церковным календарем, в котором указаны даты чествования всех святых.

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Ребенка называли именем того святого, чей день был ближе к дате рождения малыша. Считается, что так мальчик или девочка получает своего ангела-хранителя, который всю жизнь будет их оберегать и наставлять на путь истинный.

Согласно церковному календарю, 5 сентября отмечаются дни ангела для 5 мужчин и одни женские именины. УНИАН расскажет, кто именинником сегодняшнего дня.

Именины 5 сентября 2020: мужские имена

В соответствии с церковным календарем, 5 сентября отмечают именины мужчины, которые при крещении получили следующие имена:

Ефрем - имя древнееврейского происхождения, означает "плодотворный";

Иван - от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве (Бог) милостив", от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом";

Николай - от древнегреческого имени Николаос ("победитель народов");

Павел - от римского родового имени Paulus ("скромный", "малый", "незначительный", "младший");

Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив".

Именины 5 сентября 2020: женские имена

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Рожденных в этот сентябрьский день девочек, чтобы обряд наименование приобрел истинный смысл, а имя стало для них оберегом, с которым передадутся лучшие качества их покровительницы, стоит назвать следующим именем:

Елизавета - от древнееврейского имени Елишеба ("мой Бог - клятва", "почитающая Бога").

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Автор: Алина Вишневская