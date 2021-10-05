В этот день, согласно православному календарю, отмечаются 7 мужских и 1 женские именины.

Церковный календарь отмечает именины как особую дату. Каждый день в течение года вспоминают определенных святых, а люди, названные их именами, соответственно, празднуют День ангела. Согласно церковному православному календарю, 5 октября отмечаются 8 именин: 7 мужских и 1 женские.

Именины 5 октября 2021: мужские имена

Вениамин - от древнееврейского имени Биньямин, которое в переводе означает "сын правой руки";

Кузьма - от греческого имени Космас - то есть "кузнец";

Макар - от древнегреческого Макариос, которое имеет значение "благословение", "блаженный", "счастливый";

Мартин - от римского родового имени Martinus, которое переводится как "посвященный Марсу", "принадлежащий Марсу" (римскому богу войны);

Читайте такжеВыходные дни октября 2021 в Украине: сколько будем работать и отдыхать в этом месяцеНиколай - от древнегреческого имени Николаос, которое означает "победитель народов";

Александр - от древнегреческого имени Александрос: алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек";

Петр - от древнегреческого имени Петрос, которое в переводе - "камень", "твердый", "надежный".

Именины 5 октября 2021: женские имена

Прасковья - от древнегреческого имени Параскеве. В переводе оно означает "ожидание", "приготовление", "канун субботнего праздника (пятница)".

Автор: Екатерина Пулатова