Именины - это день, когда церковь вспоминает святых и мучеников с определенными именами, а их тезки чтят свои одноименных покровителей. День именин принято отмечать раз в году - в тот день памяти своего святого, который ближе всего к дате рождения. Часто родители следуют церковной традиции, по которой имя для ребенка выбирают из списка церковных именин за дату рождения малыша.
Мужские именины 5 марта
Антон: образовано от римского родового имени Antonius, от древнегреческого антао - "встречаться, сталкиваться", "вступать в бой", "состязаться", или от слова антос - "цветок".
Афанасий: от древнегреческого имени Атанасиос, происходящее от слова атанатос - "бессмертный".
Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".
Давид: форма древнееврейского имени Давид - "любимый".
Денис: от древнегреческого имени Дионисиос - "принадлежащий богу Дионису".
Иван, Ян: современные варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".
Игнат: образовано от римского родового имени Egnatius, от латинского ignis - "огонь".
Лев: в переводе с греческого - "лев", "царь зверей" от латинского слова leo - "лев".
Леонтий: происходит от древнегреческого имени Леонтиос, от леонтейос - "львиный".
Лука: от латинского lux - "свет".
Николай: форма древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Савва: от древнегреческого имени Саббас, от арамейского саба - "старик", "старец", "мудрец", краткая форма древнегреческого имени Саббатиос - "суббота".
Сергей: от римского родового имени Sergius - "знатный", "высокий".
Тихон: в переводе с греческого языка - "судьба", "случай", от имени древнегреческой богини удачи Тюхе - "удача", "случайность", "жребий".
Федор, Теодор: современные варианты греческого имени Теодорос (Феодорос) - "дарованный Богом", "Божий дар".
Филипп: от древнегреческого имени Филиппос - "любящий лошадей".
Фома: происходит от имени Томас, от древнееврейского теом - "близнец".
Ярослав: от древнерусского яръ - "ярый", "буйный", "сильный", "мощный" + "слава".
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