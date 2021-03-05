Сегодня свои именины празднуют обладатели 20 мужских имен.

Именины - это день, когда церковь вспоминает святых и мучеников с определенными именами, а их тезки чтят свои одноименных покровителей. День именин принято отмечать раз в году - в тот день памяти своего святого, который ближе всего к дате рождения. Часто родители следуют церковной традиции, по которой имя для ребенка выбирают из списка церковных именин за дату рождения малыша.

Мужские именины 5 марта

Антон: образовано от римского родового имени Antonius, от древнегреческого антао - "встречаться, сталкиваться", "вступать в бой", "состязаться", или от слова антос - "цветок".

Афанасий: от древнегреческого имени Атанасиос, происходящее от слова атанатос - "бессмертный".

Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".

Давид: форма древнееврейского имени Давид - "любимый".

Денис: от древнегреческого имени Дионисиос - "принадлежащий богу Дионису".

Иван, Ян: современные варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Игнат: образовано от римского родового имени Egnatius, от латинского ignis - "огонь".

Лев: в переводе с греческого - "лев", "царь зверей" от латинского слова leo - "лев".

Леонтий: происходит от древнегреческого имени Леонтиос, от леонтейос - "львиный".

Лука: от латинского lux - "свет".

Николай: форма древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Савва: от древнегреческого имени Саббас, от арамейского саба - "старик", "старец", "мудрец", краткая форма древнегреческого имени Саббатиос - "суббота".

Сергей: от римского родового имени Sergius - "знатный", "высокий".

Тихон: в переводе с греческого языка - "судьба", "случай", от имени древнегреческой богини удачи Тюхе - "удача", "случайность", "жребий".

Федор, Теодор: современные варианты греческого имени Теодорос (Феодорос) - "дарованный Богом", "Божий дар".

Филипп: от древнегреческого имени Филиппос - "любящий лошадей".

Фома: происходит от имени Томас, от древнееврейского теом - "близнец".

Ярослав: от древнерусского яръ - "ярый", "буйный", "сильный", "мощный" + "слава".

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Автор: Екатерина Пулатова