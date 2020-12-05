Сегодня празднуют именины обладатели 1 женского и 10 мужских имен.

Именины - это день, когда православная церковь чествует великомучеников и святых с определенными именами. Тезки святых празднуют свой День ангела в день почитания своего покровителя. Многие родители называют новорожденных одним из имен из списка именин за день рождения малыша. Считается, что тогда у ребенка появится священное покровительство от бед и несчастий.

Мужские именины 5 декабря

Александр: от древнегреческого имени Александрос - "людской защитник".

Владимир: от древнерусского имени Володимѣръ, от слова "володѣти" (владеть) + "мир" - "славный повелитель".

Вольдемар: от немецких слов waltan - "управлять" и maren - "великий", т. е. "великий властитель", немецкий вариант имени Владимир.

Елисей: форма древнееврейского имени Элиша - "Бог - спасение", вариант имени Одиссей.

Емельян, Эмиль: от римского родового имени Aemilius - "соперник", "ревностный", "неуступчивый".

Игнат: произошло от римского родового имени Egnatius, происходящее от латинского ignis - "огонь".

Максим: от римского родового имени Maximus - "величайший".

Николай: образовано от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Яков: форма древнееврейского имени Яакоб - "держащится за пятку".

Женские именины 5 декабря

Ефросинья: произошло от древнегреческого имени Эуфросюне - "веселье", "радость".

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Автор: Екатерина Пулатова