Именины - это день почитания мучеников и святых с определенными именами. В такие дни люди чествуют мучеников и святых со своими именами. Чтобы святой оберегал человека с детства с небес, ребенку дают церковное имя. Для этого малыша называют именем из списка именин за его день рождения.
Мужские именины 5 апреля
Алексей: от древнегреческого имени Алексиос - "защитник".
Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский, царственный".
Георгий, Егор: современные варианты древнегреческого имени Георгиос, от слова георгос - "земледелец", "возделывающий землю".
Илья: форма древнееврейского имени Элияху - "мой Бог - Яхве".
Лука: произошло от латинского lux - "свет".
Макар: от древнегреческого макариос - "благословенный", "блаженный", "счастливый".
Сергей: от римского родового имени Sergius - "знатный", "высокий".
Степан: образовано от древнегреческого имени Стефанос - "венок", "венец", "корона".
Женские именины 5 апреля
Анастасия: женская форма имени Анастасий, от древнегреческого имени Анастасиос - "воскресший".
Варвара: произошло от древнегреческого имени Барбара, от слова барбарос - "не говорящий по-гречески", "не грек", "чужеземный", а также "грубый", "жестокий".
Лидия: форма древнегреческого имени Людиа, от названия области в Малой Азии - Лидия, в переводе с итальянского - "музыкальная".
Пелагея: происходит от древнегреческого имени Пелагиа - "морская".
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