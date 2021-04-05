В этот день свои именины отмечают 9 мужских и 4 женских имен.

Именины - это день почитания мучеников и святых с определенными именами. В такие дни люди чествуют мучеников и святых со своими именами. Чтобы святой оберегал человека с детства с небес, ребенку дают церковное имя. Для этого малыша называют именем из списка именин за его день рождения.

Мужские именины 5 апреля

Алексей: от древнегреческого имени Алексиос - "защитник".

Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский, царственный".

Георгий, Егор: современные варианты древнегреческого имени Георгиос, от слова георгос - "земледелец", "возделывающий землю".

Илья: форма древнееврейского имени Элияху - "мой Бог - Яхве".

Лука: произошло от латинского lux - "свет".

Макар: от древнегреческого макариос - "благословенный", "блаженный", "счастливый".

Сергей: от римского родового имени Sergius - "знатный", "высокий".

Степан: образовано от древнегреческого имени Стефанос - "венок", "венец", "корона".

Женские именины 5 апреля

Анастасия: женская форма имени Анастасий, от древнегреческого имени Анастасиос - "воскресший".

Варвара: произошло от древнегреческого имени Барбара, от слова барбарос - "не говорящий по-гречески", "не грек", "чужеземный", а также "грубый", "жестокий".

Лидия: форма древнегреческого имени Людиа, от названия области в Малой Азии - Лидия, в переводе с итальянского - "музыкальная".

Пелагея: происходит от древнегреческого имени Пелагиа - "морская".

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Автор: Екатерина Пулатова