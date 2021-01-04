Сегодня свои именины празднуют 4 имени.

Именины - это день духовной близости со своим одноименным святым. В день именин устанавливается особая связь между человеком с именем святого, которого почитает церковь, и его небесным покровителем. Святой проведывает своего тезку, защищает его от бед и отвечает на адресованные ему молитвы. Среди родителей существует традиция называть ребенка церковным именем. Новорожденный получает имя одного из святых, которых чествуют православные в его день рождения. Сегодня отмечают свой День ангела 3 мужских и 1 женское имя.

Мужские именины 4 января

Дмитрий: произошло от древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый богине плодородия Деметре", "земледелец".

Федор, Теодор: современные варианты греческих имен Теодорос и Феодорос - "дарованный Богом", "Божий дар".

Женские именины 4 января

Анастасия: женская форма имени Анастасий, что образовано от древнегреческого имени Анастасиос - "воскресший".

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Автор: Екатерина Пулатова