Именины - это день памяти мучеников и святых, когда они почитаются церковью. Тезки святых в даты почитания своих небесных покровителей отмечают День ангела. По церковным верованиям, святой наблюдает за своим тезкой с небес и оберегает от неприятностей, а также отвечает на обращенные к нему молитвы.
Мужские именины 4 марта
Архип: от древнегреческого имени Архиппос - "властвующий над лошадьми", "управляющий лошадьми"
Богдан: образовано от древнерусских слов "Богъ" (Бог) и "даный" (данный) - "данный Богом", "Божий дар", "дарованный Богом"
Дмитрий: форма древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый Деметре (богине плодородия)", "земледелец".
Евгений: от древнегреческого имени Эугениос, от греческого слова эугенес - "благородный", "с хорошими генами", "из хорошего рода".
Макар: происходит от древнегреческого макариос - "благословенный", "блаженный", "счастливый".
Максим: от римского родового имени Maximus - "величайший".
Никита: произошло от древнегреческого имени Никетас, происходящее от никетес - "победитель".
Федор, Теодор: современные варианты греческого имени Теодорос (Феодорос) - "дарованный Богом", "Божий дар".
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