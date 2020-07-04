Именинники 4 июля: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка
Церковный календарь отмечает именины как особую дату. Каждый день в течение всего года почитают святых, а люди, названные их именами, соответственно, празднуют День ангела.
Согласно церковному православному календарю, 4 июля отмечается 15 именин: 13 мужских и 2 женских. Список именин поможет в выборе имени для мальчика или девочки, рожденных в этот июльский день.
Именины 4 июля 2020: мужские имена
В четвертый день июля свои именины празднуют мужчины со следующими именами:
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Антон – от римского родового имени Antonius, которое происходит от древнегреческого Антао ("встречаться, сталкиваться", "вступать в бой", "соревноваться") или антос (то есть "цветок");
Георгий – от древнегреческого имени Георгиос, которое происходит от георгос значит "земледелец", "обрабатывающий землю");
Егор – русский вариант древнегреческого имени Георгий ("землероб", "обрабатывающий землю");
Иван – от древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив"), от древнеиудейского Иоанн ("помилованный Богом");
Максим – от римского родового имени Maximus ("величайший");
Никита – от древнегреческого имени Никетас, которое происходит от никетес (то есть "победитель");
Николай – от древнегреческого имени Николаос ("победитель народов");
Алексей – от древнегреческого имени Алексиос (что означает "защитник");
Теодор – в переводе с латинского - "дар Божий", "посланник Бога";
Федор – современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) – то есть "дарованный Богом", "Божий дар";
Юлиан – от древнегреческого иулос ("пушистый, кудрявый"), в переводе с латинского означает "из рода Юлиев", "июльский";
Юлий – от древнегреческого иулос ("пушистый, кудрявый"), в переводе с латинского означает "из рода Юлиев", "июльский";
Ян – польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан (переводится как "Яхве милостив").
Именины 4 июля 2020: женские имена
По церковному православному календарю в этот день именины отмечаются у тех, кто при крещении получил такие женские имена:
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Анастасия – женская форма от имени Анастасий, которое происходит от древнегреческого имени Анастасиос (то есть "воскресший");
Василиса – от древнегреческого имени Басилисса ("царица", "царственная").
Определяясь, как назвать рожденную в этот июльский день девочку, следует прежде всего обратить внимание на вышеуказанные имена.
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