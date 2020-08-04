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Именинники 4 августа: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка

06:01, 04 августа 2020
Праздники
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Именины 4 августа - мужские и женские имена / фото ua.depositphotos.com

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Некоторые празднует это событие по несколько раз в год. В день именин нужно почитать того святого, чье имя носит человек. Если в церковном календаре несколько таких памятных дат, нужно выбрать одну - ближайшую ко дню рождения.

УНИАН расскажет, кто именинником сегодняшнего дня, 4 августа. Так, по церковному православному календарю в этот день отмечаются 3 мужских и 2 женских именин.

Именины 4 августа 2020: мужские имена

Алексей - от древнегреческого имени Алексиос (то есть "защитник");

Корнилий - римское родовое имя, в переводе с латыни, скорее всего, означает "лучник" (от латинского Cornu, "рог, лук");

Михаил - от древнееврейского имени Михаэль (что означает "равный, подобный Богу", "испрошенный у Бога»).

Именины 4 августа 2020: женские имена

Рожденных в этот августовский день девочек, чтобы обряд наименование приобрел истинный смысл, а имя стало для них оберегом, с которым передадутся лучшие качества их покровительницы, стоит назвать одним из следующих имен:

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Магдалина - от имени евангельской Марии Магдалины - "Магдалина" (так назывался поселок на берегу Галилейского озера, где жила Мария Магдалина) от слова magadella, в переводе с иврита - "завивающая волосы";

Мария - от древнееврейского имени Мирьям ("желанная", "горькая", "безмятежная").

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Теги: #имена#день ангела