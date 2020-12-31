Сегодня в православном календаре отмечены 17 мужских и 4 женских именин.

В православной традиции каждый день года обозначен в святцах - специальном церковном календаре, в котором обозначены все именины святых. В день именин церковь чествует святых и великомучеников и вспоминает об их деяниях, а тезки святых молятся своим небесным покровителям о здравии и счастье. Считается, что в День ангела святой обязательно ответит на все молитвы от людей, носящих его имя. Календарь именин от УНИАН подскажет, кто сегодня отмечает свои именины и как назвать ребенка, чтобы он обрел Ангела-хранителя.

Мужские именины 31 декабря

Виктор: от латинского слова victor - "победитель".

Владимир: происходит от древнерусского имени Володимѣръ, от слов "володѣти" - владеть и "мир", т.е. "владеющий миром", от древнескандинавского имени Valdimárr - "славный правитель".

Вольдемар: от немецких слов waltan - "управлять" и maren - "известный", "великий", немецкий аналог имени Владимир.

Георгий, Егор: формы древнегреческого имени Георгиос, от греческого слова георгос - "земледелец", "возделывающий землю".

Иван, Ян: современные варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".

Илья: произошло от древнееврейского имени Элияху - "мой Бог - Яхве".

Марк: образовано от греческого имени Маркос, от латинского слова marcus - "молоток".

Мартин: от римского родового имени Martinus - "посвященный богу войны Марсу", "принадлежащий Марсу".

Михаил: форма древнееврейского имени Михаэль - "подобный Богу", "испрошенный у Бога".

Николай: образовано от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Севастьян: от греческого слова sebastos - "священный", "высокочтимый", от латинского Sebastianus - "родом из Севастии".

Семен: образовано от древнееврейского имени Шимон - "Бог услышал".

Сергей: произошло от римского родового имени Sergius - "знатный", "высокий".

Федор, Теодор: современные формы греческих имен Теодорос и Феодорос - "дарованный Богом", "Божий дар".

Женские именины 31 декабря

Вера: от древнегреческого имени Пистис - "вера".

Елизавета: образовано от древнееврейского имени Элишеба - "мой Бог - клятва", "почитающая Бога".

Зоя: форма древнегреческого имени Зоэ - "жизнь".

София: произошло от древнегреческого имени Софиа - "мудрая", "мудрость", "знание".

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Автор: Екатерина Пулатова