В последний день лета, согласно церковному календарю, отмечаются 14 мужских и 2 женских именин.

Именины - это духовный день рождения, день памяти святого покровителя, имя которого было дано человеку при крещении.

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Некоторые празднуют это событие по несколько раз за год. В день именин нужно чтить того святого, чье имя носит человек. Если в церковном календаре несколько таких памятных дат, нужно выбрать одну - ближайшую всего ко дню рождения.

УНИАН расскажет, кто является именинником сегодняшнего дня, 31 августа. Так, по церковному православному календарю, в этот день отмечаются 16 именин: 14 мужских и 2 женских.

Именины 31 августа 2020: мужские имена

В этот день свои именины празднуют мужчины со следующими именами:

Георгий - от древнегреческого имени Георгиос, происходящего от георгос ("земледелец", "возделывающий землю");

Григорий - от древнегреческого григорео ("не спать", "быть бдительным", "не спящий");

Денис - от древнегреческого имени Дионисиос (принадлежащий богу Дионису");

Евгений - от древнегреческого имени Эугениос, что происходит от эугенес ("с хорошими генами", "благородный, из хорошего рода");

Егор происходит от древнегреческого имени Георгий ("земледелец", "возделывающий землю");

Емельян - форма имени Эмиль, происходящего от римского родового имени Aemilius, которое происходит от латинского слова aemulus ("соперник", "ревностный, страстный", "неуступчивый");

Иван - от древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостивый"), от древнеиудейского Иоанн ("помилованный Богом");

Иларион - от древнегреческого имени Хиларион, происходящего от хиларос ("радостный, веселый");

Лев - в переводе с греческого - "лев", "царь зверей"; от латинского слова leo (лев");

Лука - от латинского lux ("свет");

Макар - от древнегреческого Макариоса ("благословение", "блаженный", "счастливый");

Михаил - от древнееврейского имени Михаэль ("равный, подобный Богу", "испрошенный у Бога");

Эмиль - от римского родового имени Aemilius, происходящего от латинского слова aemulus ("соперник", "неуступчивый", "ревностный, страстный"). Также в переводе с персидского - "противник";

Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив").

Именины 31 августа 2020: женские имена

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Рожденных в последний день августа девочек, чтобы обряд наименования приобрел истинный смысл, а имя стало для них оберегом, с которым передадутся лучшие качества их покровительницы, стоит назвать следующими именами:

Ульяна - форма имени Юлия, в переводе с латинского языка - "из рода Юлиев", "кудрявая", "пушистая";

Юлиана - женская форма от Юлиан, происходит от родового имени Julius (от древнегреческого иулос) - "пушистая", "кудрявая".

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Автор: Алина Вишневская