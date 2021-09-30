В последний день сентября отмечаются 8 мужских и 8 женских именин.

Церковный календарь отмечает именины как особую дату. Каждый день в течение года вспоминают определенных святых, а люди, названные их именами, празднуют День ангела. Список именин поможет в выборе имени для мальчика или девочки, рожденных в этот осенний день.

Именины 30 сентября 2021: мужские имена

Аким - форма имени Иоаким, изначально древнееврейского имени Йехояким - "созданный Яхве (Богом)", "утвержденный, поставленный Яхве". Производное от арабского имени Хаким - "умный", "образованный", "мыслящий", "ученый", "мыслитель", "мудрец". Также форма японского имени Акихито;

Иван - от древнееврейского имени Йоханан - то есть "Яхве милостивый"; от древнеиудейского Иоанн, что означает "помилованный Богом";

Илья - от древнееврейского имени Элияху, которое, в свою очередь, переводится как "мой Бог - Ягве";

Мирон - от греческого мюрон - "мирра", "миро", "душистая смола", "источающий миро", то есть "душистая смола миртовые дерева (мирта)" или "душистый". Таджикская форма персидского имени Миран - "повелитель", "эмир";

Нил - от древнегреческого имени Нейлос, происходящего от названия реки Нил;

Павел - от римского родового имени Paulus, которое в переводе означает "скромный", "малый", "незначительный", "младший";

Читайте такжеВера, Надежда, Любовь 2021: история праздника и самые красивые поздравленияСерафим - от позднелатинского имени Seraphinus, происходящего от древнееврейского срафим - то есть "огненный";

Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан - то есть "Яхве милостив".

Именины 30 сентября 2021: женские имена

Александра - женская форма от Александр, которое происходит от древнегреческого имени Александрос: алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек";

Арина - от древнегреческого имени Ейрене. Оно переводится как "покой", "мир", "покой";

Вера - от древнегреческого имени Пистис - то есть "вера";

Ирина - от древнегреческого имени Ейрене, которое в переводе означает "покой", "мир", "покой";

Любовь - от древнегреческого имени Агапе, имеющего значение "любовь";

Люция - от римского имени Люций, которое происходит от латинского lux - то есть "света";

Надежда - от древнегреческого имени Элпис, котрое переводится как "надежда";

София - от древнегреческого имени Софиа - "мудрая", "мудрость", "знание".

Автор: Екатерина Пулатова