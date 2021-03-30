Сегодня отмечается 6 мужских именин.

Каждый день в году посвящен церковному чествованию святых и мучеников с определенными именами. Люди, которые названы именами святых, в день памяти своего небесного покровителя празднуют именины. В день Ангела можно обратиться к небесному тезке с любой просьбой и он обязательно её услышит. А чтобы у ребенка был свой Ангел-хранитель, его стоит назвать церковным именем.

Мужские именины 30 марта

Александр: от древнегреческого имени Александрос, что состоит из слов алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек".

Алексей: от древнегреческого имени Алексиос - "защитник".

Виктор: образовано от латинского слова victor - "победитель".

Гавриил: произошло от древнееврейского имени Габриэль - "сильный человек Бога", "Божий воин".

Макар: форма древнегреческого макариос - "благословенный", "блаженный", "счастливый".

Павел: происходит от римского родового имени Paulus - "скромный", "малый", "незначительный", "младший".

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Автор: Екатерина Пулатова