Именинники 30 июля: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка

По церковному календарю, в этот день празднуются 1 мужские и 3 женских именин.

Издавна у православных христиан было принято давать детям имена согласно церковному календарю, в котором указаны даты чествования всех святых.

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Ребенка называли именем того святого, чей день был ближе всего к дате рождения малыша. Считается, что так мальчик или девочка получает своего ангела-хранителя, который всю жизнь будет их оберегать и наставлять на путь истинный.

Согласно церковному календарю 30 июля отмечаются 4 именины: 1 мужские и 3 женских. УНИАН расскажет, кто является именинником сегодняшнего дня.

Именины 30 июля 2020: мужские имена

Согласно церковному православному календарю 30 июля отмечают именины мужчины, которые при крещении получили такое имя:

Леонид - от древнегреческого имени Леонидас. В переводе оно означает "подобный льву", "потомок льва", "сын льва").

Именины 30 июля 2020: женские имена

Рожденных в этот июльский день девочек, чтобы таинство наименования приобрело истинный смысл, а имя стало для них оберегом, с которым передадутся лучшие качества их заступницы, стоит назвать одним из следующих имен:

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Вероника - от древнегреческого имени Ференике: феро ("нести", "приносить") + нике - ("победа");

Маргарита - от позднелатинского имени Margarita. Оно, в свою очередь, происходит от древнегреческого Маргаритес (то есть "жемчужина");

Марина - женская форма от Марин, происходящего от римского родового имени Marinus (переводится как "морская").

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