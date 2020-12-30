В церковной традиции каждый день года посвящен некоторым именам святых и великомучеников. Все дни именин обозначены в календаре имен - святцах. Раз в году верующие отмечают День ангела - в тот день своих именин, который ближе всего к дате рождения. Также среди родителей существует традиция давать ребенку церковное имя. Детей называют в честь одного из святых, которых чествует церковь в день рождения малыша. Сегодня в православном календаре отмечены только мужские именины.
Мужские именины 30 декабря
Александр: произошло от древнегреческого имени Александрос, что состоит из слов алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек".
Даниил: происходит от древнееврейского имени Данийель - "Бог мой судья".
Денис: от древнегреческого имени Дионисиос - "принадлежащий богу Дионису".
Иван, Ян: варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".
Никита: форма древнегреческого имени Никетас, от греческого слова никетес - "победитель".
Николай: от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Петр: произошло от древнегреческого имени Петрос - "твердый", "надежный", "камень".
Сергей: от римского родового имени Sergius - "знатный", "высокий".
Степан: от древнегреческого имени Стефанос - "венок", "венец", "корона".
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