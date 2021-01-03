В православной традиции именины отмечаются как особый день, когда верующие устанавливают духовную связь со святым, чьё имя они носят. Раз в году принято отмечать День ангела - в день именин, который ближе всего к дате рождения. В такой день обращаются к святому, чьё имя носит человек, с молитвой о здоровье и благополучии. Считается, что в день именин люди обязательно получают ответ от небесных покровителей и исполнение своих желаний. Сегодня празднуют именины обладатели 5 мужских и 2 женских имен. Из этого списка можно выбрать имя для новорожденного - это считается хорошей приметой.
Мужские именины 3 января
Леонтий: форма древнегреческого имени Леонтиос, от слова леонтейос - "львиный".
Михаил: происходит от древнееврейского имени Михаэль - "равный, подобный Богу", "испрошенный у Бога".
Никита: образовано от древнегреческого имени Никетас, от слова никетес - "победитель".
Петр: вариант древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".
Сергей: образовано от римского родового имени Sergius - "знатный", "высокий".
Женские именины 3 января
Ульяна: советская форма имени Юлия, с латинского - "из рода Юлиев", "кудрявая", "пушистая" - в честь Владимира Ульянова (Ленина).
Юлиана: женский вариант имени Юлиан, от римского имени Julius - "пушистая", "кудрявая".
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