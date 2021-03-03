В этот день отмечается 7 мужских именин.

Именины - это духовный день рождения человека, когда он устанавливает связь со своим одноименным святым и обращается к нему с молитвами. Считается, что в день именин святой отвечает на наши просьбы и оберегает от беды. Чтобы у ребенка был свой Ангел-хранитель, родители называют малыша в честь одного из святых, почитаемых в день рождения мальчика или девочки.

Мужские именины 3 марта

Василий: форма древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".

Виктор: образовано от латинского слова victor - "победитель".

Владимир: произошло от древнерусского имени Володимѣръ, от слов "володѣти" - владеть и "мир" - "повелитель мира".

Вольдемар: от немецких слов waltan - "управлять", "властвовать" и maren - "известный", "великий", т. е. "знаменитый властитель", немецкий аналог имени Владимир.

Кузьма: от греческого имени Космас - "кузнец".

Лев: в переводе с греческого - "лев", "царь зверей", от латинского слова leo - "лев".

Павел: происходит от римского родового имени Paulus - "скромный", "малый", "незначительный", "младший".

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Автор: Екатерина Пулатова