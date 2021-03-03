Именины - это духовный день рождения человека, когда он устанавливает связь со своим одноименным святым и обращается к нему с молитвами. Считается, что в день именин святой отвечает на наши просьбы и оберегает от беды. Чтобы у ребенка был свой Ангел-хранитель, родители называют малыша в честь одного из святых, почитаемых в день рождения мальчика или девочки.
Мужские именины 3 марта
Василий: форма древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".
Виктор: образовано от латинского слова victor - "победитель".
Владимир: произошло от древнерусского имени Володимѣръ, от слов "володѣти" - владеть и "мир" - "повелитель мира".
Вольдемар: от немецких слов waltan - "управлять", "властвовать" и maren - "известный", "великий", т. е. "знаменитый властитель", немецкий аналог имени Владимир.
Кузьма: от греческого имени Космас - "кузнец".
Лев: в переводе с греческого - "лев", "царь зверей", от латинского слова leo - "лев".
Павел: происходит от римского родового имени Paulus - "скромный", "малый", "незначительный", "младший".
Вам также может быть интересно:
- Выходные в марте: сколько будем отдыхать в этом месяце
- Церковные праздники в марте: православный календарь на месяц
- Выходной на 8 марта 2021: получат ли украинцы дополнительный день отдыха
- 3 марта 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram