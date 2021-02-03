Традиционно православная церковь каждый день в году вспоминает выдающихся святых и мучеников, и посвящает день памяти их имен. Тезки святых, которых почитает церковь, в этот день отмечают свои именины. Среди верующих родителей есть традиция называть новорожденных детей в честь одного из святых, чья память чтится в день рождения малыша. Так малыш получит Ангела-хранителя и защиту небес.
Мужские именины 3 февраля
Евгений: форма древнегреческого имени Эугениос, от слова эугенес - "с хорошими генами", "благородный", "из хорошего рода".
Иван, Ян: современные формы древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".
Илья: произошло от древнееврейского имени Элияху - "мой Бог - Яхве".
Максим: образовано от римского родового имени Maximus - "величайший".
Женские именины 3 февраля
Агния: происходит от древнегреческого имени Хагне, от хагне - "невинная", "непорочная".
Анна: форма древнееврейского имени Ханна - "милость", "благодать", "сила", "храбрость".
Вам также может быть интересно:
- Выходные в феврале: сколько будем отдыхать в третий месяц зимы
- Церковные праздники в феврале: православный календарь на месяц
- Подарки парню на День святого Валентина - чем порадовать свою половинку
- Подарки для девушки на День святого Валентина - как порадовать возлюбленную
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram