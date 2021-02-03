По православному календарю сегодня отмечается 5 мужских и 2 женских именин.

Традиционно православная церковь каждый день в году вспоминает выдающихся святых и мучеников, и посвящает день памяти их имен. Тезки святых, которых почитает церковь, в этот день отмечают свои именины. Среди верующих родителей есть традиция называть новорожденных детей в честь одного из святых, чья память чтится в день рождения малыша. Так малыш получит Ангела-хранителя и защиту небес.

Мужские именины 3 февраля

Евгений: форма древнегреческого имени Эугениос, от слова эугенес - "с хорошими генами", "благородный", "из хорошего рода".

Иван, Ян: современные формы древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Илья: произошло от древнееврейского имени Элияху - "мой Бог - Яхве".

Максим: образовано от римского родового имени Maximus - "величайший".

Женские именины 3 февраля

Агния: происходит от древнегреческого имени Хагне, от хагне - "невинная", "непорочная".

Анна: форма древнееврейского имени Ханна - "милость", "благодать", "сила", "храбрость".

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Автор: Екатерина Пулатова