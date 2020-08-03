Именинники 3 августа: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка

В третий августовский день отмечаются 10 мужских и 1 женские именины.

Издавна у православных христиан было принято давать детям имена согласно церковному календарю, в котором указаны даты чествования всех святых.

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Ребенка называли именем того святого, чей день был ближе всего к дате рождения малыша. Считается, что так мальчик или девочка получает своего ангела-хранителя, который всю жизнь будет их оберегать и наставлять на путь истинный.

Согласно церковному календарю 3 августа отмечаются 11 именин: 10 мужских и 1 женские. УНИАН расскажет, кто является именинником сегодняшнего дня.

Именины 3 августа 2020: мужские имена

Согласно церковному православному календарю 3 августа отмечают именины мужчины, которые при крещении получили следующие имена:

Георгий - от древнегреческого имени Георгиос, происходящего от георгос ("земледелец", "возделывающий землю");

Евгений - от древнегреческого имени Эугениос, происходящего от эугенес (в переводе означает "с хорошими генами", "благородный, из хорошего рода");

Егор - русский вариант древнегреческого имени Георгий. Оно переводится как "земледелец", "возделывающий землю";

Иван - от древнееврейского имени Йоханан (то есть "Яхве милостив"), от древнеиудейского Иоанн ("помилованный Богом");

Петр - от древнегреческого имени Петрос ("камень", "твердый", "надежный");

Роман - от латинского romanus (то есть "римский", "из Рима", "римлянин");

Семен - от древнееврейского имени Шимон (переводится как "Бог услышал");

Теодор - в переводе с латинского означает "дар Божий", "посланник Бога";

Федор - современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - "дарованный Богом", "Божий дар";

Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан (то есть "Яхве милостив").

Именины 3 августа 2020: женские имена

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Рожденных в этот августовский день девочек, чтобы таинство наименования приобрело истинный смысл, а имя стало для них оберегом, с которым передадутся лучшие качества их заступницы, стоит назвать следующим именем:

Анна - от древнееврейского имени Ханна (что означает "милость", "благодать", "сила", "храбрость").

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