Сегодня отмечаются именины 6 мужских имен.

Именины - это день памяти мучеников и святых, которых чтит церковь каждый день. В день именин люди обращаются за помощью и покровительство к своим одноименным святым. Отмечать День ангела принято раз в году - в тот день своего святого, который ближе всего к дате рождения.

Владимир: произошло от древнерусского имени Володимѣръ, от слова "володѣти" - владеть и "мир" - "владеющий миром", "славный властитель".

Вольдемар: от немецких слов waltan - "управлять", "властвовать" и maren - "известный", "великий", немецкий аналог имени Владимир.

Кирилл: образовано от древнегреческого имени Кюриллос, от слова кюриос - "владыка", "повелитель", "господин", "Господь", в переводе с персидского языка - "солнце".

Серафим: форма позднелатинского имени Seraphinus, от древнееврейского срафим - "огненный".

Фома: произошло от имени Томас, от древнееврейского теом - "близнец".

Яков: от древнееврейского имени Яакоб - "держащийся за пятку".

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Автор: Екатерина Пулатова