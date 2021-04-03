Именины - это день памяти мучеников и святых, которых чтит церковь каждый день. В день именин люди обращаются за помощью и покровительство к своим одноименным святым. Отмечать День ангела принято раз в году - в тот день своего святого, который ближе всего к дате рождения.
Владимир: произошло от древнерусского имени Володимѣръ, от слова "володѣти" - владеть и "мир" - "владеющий миром", "славный властитель".
Вольдемар: от немецких слов waltan - "управлять", "властвовать" и maren - "известный", "великий", немецкий аналог имени Владимир.
Кирилл: образовано от древнегреческого имени Кюриллос, от слова кюриос - "владыка", "повелитель", "господин", "Господь", в переводе с персидского языка - "солнце".
Серафим: форма позднелатинского имени Seraphinus, от древнееврейского срафим - "огненный".
Фома: произошло от имени Томас, от древнееврейского теом - "близнец".
Яков: от древнееврейского имени Яакоб - "держащийся за пятку".
Вам также может быть интересно:
- Когда Пасха в 2021 году: дата большого христианского праздника
- Поздравления с днем свадьбы: наилучшие пожелания молодоженам в стихах, прозе и открытках
- Выходные в апреле: сколько будем отдыхать в этом месяце
- 3 апреля 2021 - какой сегодня праздник, чем день вошел в историю, что сегодня нельзя делать
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram