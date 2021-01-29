Именины - это день церковного почитания святых с определенными именами и их тезок. Именины также называют Днем ангела. Отмечать их принято в тот день чествования святого, который ближе всего ко дню именин. Христиане часто дают детям церковные имена. Мальчика или девочку называют одним из имен святых, почитаемых в день рождения ребенка. Также это имя можно дать при крещении. Тогда у малыша появится свой Ангел-хранитель.
Мужские именины 29 января
Иван, Ян: от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив" от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".
Максим: от римского родового имени Maximus - "величайший".
Петр: от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".
Симон: в переводе с древнееврейского - "Бог услышал".
Женские именины 29 января
Леонилла: в переводе с древнегреческого - "дочь льва".
Неонила: от латинского имени Neonilla, происходящего от древнегреческого мужского имени Неон (от неос) - "молодая", "новая", "юная", "свежая".
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