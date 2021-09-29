В этот день отмечаются 5 мужских и 1 женские именины.

Именины – это духовный день рождения, день памяти святого покровителя, имя которого было дано человеку при крещении. В день именин нужно чтить того святого, чьим именем назван человек. Святой, как и ангел, оберегает своего "тезку". УНИАН расскажет, кто является именинником сегодняшнего дня, 29 сентября.

Именины 29 сентября 2021: мужские имена

Алексей - от древнегреческого имени Алексиос, которое, в свою очередь, означает "защитник";

Виктор - от латинского слова victor - то есть "победитель";

Григорий - от древнегреческого слова григорео. Оно переводится как "бодрствовать", "быть бдительным", "не спящий";

Иосиф - от древнееврейского имени Йосеф, которое в переводе означает "Яхве (Бог) отдаст";

Читайте такжеКак поздравить женщину с днем рождения: красивые стихи и картинкиСергей - от римского родового имени Sergius, которое переводится как "знатный", "высокий".

Именины 29 сентября 2021: женские имена

Людмила - имя происходит от общеславянского и означает "милая людям".

Автор: Екатерина Пулатова