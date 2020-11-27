Согласно давней церковной традиции принято чествовать память выдающихся святых и великомучеников, которые прославились благочестивыми поступками. Каждый день в году посвящается памяти их именам. В церковном календаре отмечены даты всех именин. Люди с именами святых в свой День ангела устанавливают духовную связь со своим тезкой-покровителем. Верующие родители называют ребенка одним из имен святых, которых вспоминает церковь в день рождения малыша. Так у него появится Ангел-хранитель, который будет сопровождать его по жизни.
Мужские именины 29 ноября
Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский".
Виктор: переводится с латинского victor как "победитель".
Дмитрий: от древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый богине Деметре".
Иван, Ян: от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", и от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".
Макар: произошло от древнегреческого слова макариос - "блаженный", "счастливый".
Матвей: форма древнееврейского имени Матфей - "дарованный Богом", "Божий человек".
Михаил: образовано от древнееврейского имени Михаэль - "подобный Богу", "испрошенный у Бога".
Николай: форма древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Сергей: произошло от римского родового имени Sergius - "знатный", "высокий".
Теодор, Федор: современные формы греческого имени Теодорос - "дарованный Богом", "Божий дар".
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