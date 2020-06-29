Именинники 29 июня: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка
Каждый день почитается один или даже несколько святых. Давая имя в день святого, родители обеспечивают своему ребенку неразрывную связь с его ангелом-хранителем. А люди, которые названы их именами, отмечают свой День ангела.
УНИАН расскажет, кто является именинником сегодняшнего дня, 29 июня.
Интересно, что по церковному православному календарю в этот день отмечается несколько мужских именин.
Именины 29 июня 2020: мужские имена
В православном календаре на 2020 год указаны на 29 июня именины для тех, кто при крещении получил следующие мужские имена:
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Ефрем – от семитского Ефраим ("плодовитый");
Константин – от латинского слова constans ("постоянный", "стойкий");
Михаил – от древнееврейского имени Михаэль (то есть "равный, подобный Богу", "испрошенный у Бога");
Петр – от древнегреческого имени Петрос ("камень", "твердый", "надежный");
Тихон – в переводе с греческого языка – "судьба", "случай". Происходит от имени древнегреческой богини удачи Тюхе ("удача", "случайность", "жребий").
Именины 29 июня 2020: женские имена
Женских имен на сегодня в православном календаре не зафиксировано. Поэтому, чтобы выбрать рожденной в этот день девочке имя, придерживаясь православных традиций, следует обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.
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