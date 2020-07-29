Именинники 29 июля: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка

В этот июльский день отмечаются 7 мужских и 5 женских именин.

Церковный календарь отмечает именины как особую дату. Каждый день на протяжении года вспоминают определенных святых, а люди, которые названы их именами, соответственно, празднуют День ангела.

Согласно церковному православному календарю 29 июля отмечаются 12 именин: 7 мужских и 5 женских. Список именин поможет в выборе имени для мальчика или девочки, рожденных в этот июльский день.

Именины 29 июля 2020: мужские имена

Согласно церковному православному календарю в этот день отмечают именины мужчины, которые при крещении получили одно из следующих имен:

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Иван - от древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив"), от древнеиудейского Иоанн ("помилованный Богом");

Павел - от римского родового имени Paulus ("скромный", "малый", "незначительный", "младший");

Петр - от древнегреческого имени Петрос ("камень", "твердый", "надежный");

Теодор - в переводе с латинского - "дар Божий", "посланник Бога";

Федор - современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - "дарованный Богом", "Божий дар";

Яков - от древнееврейского имени Яакоб ("держащийся за пятку");

Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив").

Именины 29 июля 2020: женские имена

В этот день свои именины празднуют женщины со следующими именами:

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Алевтина - вариант имени Валентина, происходящего от мужского имени Валентин (от латинского Valens) - "сильный, крепкий, здоровый";

Валентина - от мужского имени Валентин, происходящего от латинского Valens ("сильный, крепкий, здоровый");

Джулия - в переводе с латинского означает "из рода Юлиев", "июльская", от древнегреческого иулос ("кудрявая", "пушистая");

Матрена - от латинского matrona ("матрона, почтенная замужняя женщина");

Юлия - в переводе с латинского - "из рода Юлиев", от древнегреческого иулос ("кудрявая", "пушистая").

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