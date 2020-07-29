Именинники 29 июля: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка
Церковный календарь отмечает именины как особую дату. Каждый день на протяжении года вспоминают определенных святых, а люди, которые названы их именами, соответственно, празднуют День ангела.
Согласно церковному православному календарю 29 июля отмечаются 12 именин: 7 мужских и 5 женских. Список именин поможет в выборе имени для мальчика или девочки, рожденных в этот июльский день.
Именины 29 июля 2020: мужские имена
Согласно церковному православному календарю в этот день отмечают именины мужчины, которые при крещении получили одно из следующих имен:
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Иван - от древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив"), от древнеиудейского Иоанн ("помилованный Богом");
Павел - от римского родового имени Paulus ("скромный", "малый", "незначительный", "младший");
Петр - от древнегреческого имени Петрос ("камень", "твердый", "надежный");
Теодор - в переводе с латинского - "дар Божий", "посланник Бога";
Федор - современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - "дарованный Богом", "Божий дар";
Яков - от древнееврейского имени Яакоб ("держащийся за пятку");
Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив").
Именины 29 июля 2020: женские имена
В этот день свои именины празднуют женщины со следующими именами:
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Алевтина - вариант имени Валентина, происходящего от мужского имени Валентин (от латинского Valens) - "сильный, крепкий, здоровый";
Валентина - от мужского имени Валентин, происходящего от латинского Valens ("сильный, крепкий, здоровый");
Джулия - в переводе с латинского означает "из рода Юлиев", "июльская", от древнегреческого иулос ("кудрявая", "пушистая");
Матрена - от латинского matrona ("матрона, почтенная замужняя женщина");
Юлия - в переводе с латинского - "из рода Юлиев", от древнегреческого иулос ("кудрявая", "пушистая").
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