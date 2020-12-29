В православии каждый день отмечаются святцы - дни почитания святых и их имён. В эти дни люди, носящие имена святых, празднуют свои именины. Именины - это духовный день рождения человека, день единства со своим одноименным святым. В это время принято обращаться с молитвой к своему святому и просить здравия и благополучия. Родители могут выбрать ребенку церковное имя из списка именин за день рождения малыша.
Мужские именины 29 декабря:
Александр: от древнегреческого имени Александрос, что состоит из слов алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек".
Аркадий: от древнегреческого имени Аркадиос - "аркадец", "житель Аркадии", а также "счастливый", "блаженный".
Владимир: от древнерусского имени Володимѣръ, от слов "володѣти" - владеть и "мир", что произошло от древнескандинавского имени Valdimárr - "славный правитель".
Вольдемар: образовано от немецких слов waltan - "управлять" и maren - "известный", "великий", немецкий аналог имени Владимир.
Илья: форма древнееврейского имени Элияху - "мой Бог - Яхве".
Макар: от древнегреческого макариос - "благославенный", "блаженный", "счастливый".
Николай: образовано от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Павел: происходит от римского родового имени Paulus - "малый", "скромный", "младший".
Петр: форма древнегреческого имени Петрос - "надежный", "камень", "твердый".
Семен: образовано от древнееврейского имени Шимон - "Бог услышал".
Женские именины 29 декабря:
София: от древнегреческого имени Софиа - "мудрая", "мудрость", "знание".
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