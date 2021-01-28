Сегодня в церковном календаре отмечаются 6 мужских и 3 женских именин.

Именины - это день почитания памяти небесного покровителя, в честь которого назвали или крестили человека. В день именин возникает духовная связь между человеком и его одноименным святым. Из списка церковных именин родители выбирают имя для мальчика или девочки. Ребенка называют в честь одного из святых, чья память чтится в день рождения малыша.

Мужские именины 28 января

Гавриил: форма древнееврейского имени Габриэль - "сильный человек Бога", "Божий воин".

Иван, Ян: от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив" от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".

Михаил: образовано от древнееврейского имени Михаэль - "равный, подобный Богу", "испрошенный у Бога".

Павел: произошло от римского родового имени Paulus - "скромный", "малый", "незначительный", "младший".

Прохор: от древнегреческого имени Прохорос, от греческого прохореуо - "управлять хором", "идти впереди хора".

Женские именины 28 января

Елена: от древнегреческого имени Хелене - "светлая".

Илона, Алена:варианты имени Елена - "светлая".

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Автор: Екатерина Пулатова