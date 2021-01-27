По давней церковной традиции каждый день в году посвящен чествованию некоторых святых и мучеников, а тезки святых отмечают свои именины. В день именин можно обратиться к своему одноименному святому с молитвой и любой просьбой - он ответит на все мольбы. Родители издавна давали детям церковные имена. Мальчика или девочку нарекали одним из имен святого, которого чтила церковь в день рождения ребенка. Считает, что тогда святой станет Ангелом-хранителем для ребенка и будет защищать его от бед.
Мужские именины 27 января
Адам: от древнееврейского имени Адам, что в переводе означает "человек".
Андрей: образовано от древнегреческого имени Андреас, от слова андрос - "мужчина", "человек", "мужественный", "смелый", "отважный".
Аристарх: форма древнегреческого имени Аристархос, от слов аристос - "наилучший" и архос - "правитель".
Вениамин: от древнееврейского имени Биньямин - "сын правой руки".
Давид: произошло от древнееврейского имени Давид - "любимый".
Еремей: русский вариант имени Иеремия, от древнееврейского имени Йирмияху - "Яхве вознес".
Иван, Ян: современные варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".
Илья: произошло от древнееврейского имени Элияху - "мой Бог - Яхве".
Иосиф: от древнееврейского имени Йосеф - "Яхве воздаст".
Макар: образовано от древнегреческого макариос - "благословенный", "блаженный", "счастливый".
Марк: форма греческого имени Маркос, от латинского слова marcus - "молоток", и от французского marquis - "маркиз".
Павел: от римского родового имени Paulus - "скромный", "малый", "незначительный", "младший".
Савва: от древнегреческого имени Саббас, от арамейского саба - "старик", "старец", "мудрец", "суббота".
Сергей: форма римского родового имени Sergius - "знатный", "высокий".
Степан: происходит от древнегреческого имени Стефанос - "венок", "венец", "корона".
Женские именины 27 января
Нина: от еврейского слова нин - "правнучка", в переводе с грузинского языка - "юность" от шумерского нин - "госпожа".
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