Сегодня в церковных святцах отмечается 16 мужских и 1 женские именины.

По давней церковной традиции каждый день в году посвящен чествованию некоторых святых и мучеников, а тезки святых отмечают свои именины. В день именин можно обратиться к своему одноименному святому с молитвой и любой просьбой - он ответит на все мольбы. Родители издавна давали детям церковные имена. Мальчика или девочку нарекали одним из имен святого, которого чтила церковь в день рождения ребенка. Считает, что тогда святой станет Ангелом-хранителем для ребенка и будет защищать его от бед.

Мужские именины 27 января

Адам: от древнееврейского имени Адам, что в переводе означает "человек".

Андрей: образовано от древнегреческого имени Андреас, от слова андрос - "мужчина", "человек", "мужественный", "смелый", "отважный".

Аристарх: форма древнегреческого имени Аристархос, от слов аристос - "наилучший" и архос - "правитель".

Вениамин: от древнееврейского имени Биньямин - "сын правой руки".

Давид: произошло от древнееврейского имени Давид - "любимый".

Еремей: русский вариант имени Иеремия, от древнееврейского имени Йирмияху - "Яхве вознес".

Иван, Ян: современные варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Илья: произошло от древнееврейского имени Элияху - "мой Бог - Яхве".

Иосиф: от древнееврейского имени Йосеф - "Яхве воздаст".

Макар: образовано от древнегреческого макариос - "благословенный", "блаженный", "счастливый".

Марк: форма греческого имени Маркос, от латинского слова marcus - "молоток", и от французского marquis - "маркиз".

Павел: от римского родового имени Paulus - "скромный", "малый", "незначительный", "младший".

Савва: от древнегреческого имени Саббас, от арамейского саба - "старик", "старец", "мудрец", "суббота".

Сергей: форма римского родового имени Sergius - "знатный", "высокий".

Степан: происходит от древнегреческого имени Стефанос - "венок", "венец", "корона".

Женские именины 27 января

Нина: от еврейского слова нин - "правнучка", в переводе с грузинского языка - "юность" от шумерского нин - "госпожа".

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Автор: Екатерина Пулатова