Сегодня отмечаются 2 мужских именин.

В православии каждый день отмечаются именины - дни чествования определенных святых. Имена святых обозначаются в святцах - церковном календаре. Тезки людей, которых чествует церковь, в день памяти своего покровителя отмечают именины. В день именин принято молиться своему святому и просить у него благословения. Из списка именин за день рождения ребенка родители выбирают имя малышу.

Мужские именины 27 декабря

Илларион: образовано от древнегреческого имени Хиларион, от слова хиларос - "радостный", "веселый".

Николай: от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

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Автор: Екатерина Пулатова