У кого именины сегодня / фото ua.depositphotos.com
В православии каждый день отмечаются именины - дни чествования определенных святых. Имена святых обозначаются в святцах - церковном календаре. Тезки людей, которых чествует церковь, в день памяти своего покровителя отмечают именины. В день именин принято молиться своему святому и просить у него благословения. Из списка именин за день рождения ребенка родители выбирают имя малышу.
Мужские именины 27 декабря
Илларион: образовано от древнегреческого имени Хиларион, от слова хиларос - "радостный", "веселый".
Николай: от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Читайте также другие новости:
- Рождественский пост 2020-2021: календарь питания на каждый день, что нельзя есть
- Выходные на Новый год и Рождество 2021: сколько отдыхают украинцы в декабре и январе
- Как украсить елку к Новому году 2021 - красивые идеи на Год Быка
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram