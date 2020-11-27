В православии принято каждый день почитать память некоторых святых, а их имена помечать в церковном календаре. Тезки святых, которых вспоминает церковь, отмечают свои именины. В день именин создается духовная связь между человеком и его духовным покровителем. Верующие родители могут назвать ребенка одним из имен за день рождения малыша. Тогда у него появится Ангел-хранитель и небесное покровительство.
Мужские именины 27 ноября
Александр: от древнегреческого имени Александрос - "людской защитник".
Алексей: произошло от древнегреческого имени Алексиос - "защитник".
Аристарх: от древнегреческого имени Аристархос: "наилучший правитель".
Василий: форма древнегреческого имени Басилейос - "царский".
Виктор: от латинского слова victor - "победитель".
Гавриил: форма древнееврейского имени Габриэль - "Божий воин".
Георгий, Егор: от древнегреческого имени Георгиос - "земледелец".
Григорий: вариант древнегреческого имени Георгий - "земледелец", от древнегреческого слова григорео - "бодрствовать", "не спящий".
Дмитрий: от древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый богине Деметре".
Константин: с латинского constans - "постоянный", "стойкий".
Михаил: форма древнееврейского имени Михаэль, что означает "равный, подобный Богу".
Николай: от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Петр: произошло от древнегреческого имени Петрос - "камень", "надежный".
Сергей: форма римского родового имени Sergius - "знатный", "высокий".
Теодор, Федор: в переводе с латинского - "дар Божий", "посланник Бога".
Филипп: образовано от древнегреческого имени Филиппос - "любящий лошадей".
Женские именины 27 ноября
Анна: от древнееврейского имени Ханна - "милость", "благодать", "сила", "храбрость".
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