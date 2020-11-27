Сегодня отмечают свои именины обладатели 18 мужских и 1 женского имени.

В православии принято каждый день почитать память некоторых святых, а их имена помечать в церковном календаре. Тезки святых, которых вспоминает церковь, отмечают свои именины. В день именин создается духовная связь между человеком и его духовным покровителем. Верующие родители могут назвать ребенка одним из имен за день рождения малыша. Тогда у него появится Ангел-хранитель и небесное покровительство.

Мужские именины 27 ноября

Александр: от древнегреческого имени Александрос - "людской защитник".

Алексей: произошло от древнегреческого имени Алексиос - "защитник".

Аристарх: от древнегреческого имени Аристархос: "наилучший правитель".

Василий: форма древнегреческого имени Басилейос - "царский".

Виктор: от латинского слова victor - "победитель".

Гавриил: форма древнееврейского имени Габриэль - "Божий воин".

Георгий, Егор: от древнегреческого имени Георгиос - "земледелец".

Григорий: вариант древнегреческого имени Георгий - "земледелец", от древнегреческого слова григорео - "бодрствовать", "не спящий".

Дмитрий: от древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый богине Деметре".

Константин: с латинского constans - "постоянный", "стойкий".

Михаил: форма древнееврейского имени Михаэль, что означает "равный, подобный Богу".

Николай: от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Петр: произошло от древнегреческого имени Петрос - "камень", "надежный".

Сергей: форма римского родового имени Sergius - "знатный", "высокий".

Теодор, Федор: в переводе с латинского - "дар Божий", "посланник Бога".

Филипп: образовано от древнегреческого имени Филиппос - "любящий лошадей".

Женские именины 27 ноября

Анна: от древнееврейского имени Ханна - "милость", "благодать", "сила", "храбрость".

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Автор: Екатерина Пулатова