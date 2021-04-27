Сегодня свои именины отметят обладатели 8 мужских именин.

Ежедневно православная церковь чтит память святых с определенными именами. Носящие их имена люди в такие дни празднуют именины. Большинство людей имеют несколько именин в году, но главным торжеством считается тот праздник, который отмечается ближе всего ко дню рождения. Чтобы ребенок обрел защиту от святого, ему выбирают имя из списка именин за день рождения.

Мужские именины 28 апреля

Азат: по арабской версии от среднеперсидского имени Азат - "свободный", "независимый", от армянского азат - "помещик".

Александр: от древнегреческого имени Александрос: алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек".

Антон: форма римского родового имени Antonius, от древнегреческого антао - "встречаться, сталкиваться", "вступать в бой", "состязаться" или антос - "цветок".

Валентин:образовано от римского родового имени Valentinus, от родового имени - Valens - "сильный, крепкий, здоровый".

Иван, Ян: современные варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Мартин: от римского родового имени Martinus - "посвященный Марсу", "принадлежащий богу войны Марсу".

Остап: произошло от греческого имени Евстафий - "твердый, неизменный, стойкий", "твердостоящий", от греческого имени Евстахий - "цветущий", "плодородный", "пышно колосящийся".

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Автор: Екатерина Пулатова