Сегодня отмечаются 5 мужских именин.

В церковном календаре каждый день посвящен памяти определенных святых. В церкви проводится богослужение в честь святого, а носящие его имя люди отмечают свои именины. Праздновать именины принято раз в году - в тот День ангела, что ближе всего к дате рождения. Хорошей традицией считается, когда именины и день рождения совпадают, а ребенка называют в честь святого, что чтится в день его рождения.

Мужские именины 26 января

Афанасий: произошло от древнегреческого имени Атанасиос, от слова атанатос - "бессмертный".

Елизар: форма древнееврейского имени Элеазар - "Бог помог".

Максим: от римского родового имени Maximus - "величайший".

Петр: образовано от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".

Яков: происходит от древнееврейского имени Яакоб - "держащийся за пятку".

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Автор: Екатерина Пулатова