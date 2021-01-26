В церковном календаре каждый день посвящен памяти определенных святых. В церкви проводится богослужение в честь святого, а носящие его имя люди отмечают свои именины. Праздновать именины принято раз в году - в тот День ангела, что ближе всего к дате рождения. Хорошей традицией считается, когда именины и день рождения совпадают, а ребенка называют в честь святого, что чтится в день его рождения.
Мужские именины 26 января
Афанасий: произошло от древнегреческого имени Атанасиос, от слова атанатос - "бессмертный".
Елизар: форма древнееврейского имени Элеазар - "Бог помог".
Максим: от римского родового имени Maximus - "величайший".
Петр: образовано от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".
Яков: происходит от древнееврейского имени Яакоб - "держащийся за пятку".
Вам также может быть интересно:
- Гороскоп здоровья на неделю 25-31 января: Ракам нужно отдохнуть, а Рыбам - беречь сосуды
- 26 января 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
- Лунный гороскоп питания 26 января - диета и рацион сегодня
- Народные приметы 26 января - обычаи и традиции Ермилова дня
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram