Именинники 26 июля: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка

В этот день отмечаются 4 мужских и 1 женские именины.

Издавна у православных христиан было принято давать детям имена согласно церковному календарю, в котором указаны даты чествования всех святых.

Читайте такжеЦерковные праздники в июле 2020: православный календарь на месяц

Ребенка называли именем того святого, чей день был ближе всего к дате рождения малыша. Считается, что так мальчик или девочка получает своего ангела-хранителя, который всю жизнь будет их оберегать и наставлять на путь истинный.

Согласно церковному календарю 26 июля отмечаются 5 именин: 4 мужских и 1 женские. УНИАН расскажет, кто является именинником сегодняшнего дня.

Именины 26 июля 2020: мужские имена

Антон - от римского родового имени Antonius, происходящего от древнегреческого Антао ("встречаться, сталкиваться", "вступать в бой", "состязаться") или антос ("цветок");

Гавриил - от древнееврейского имени Габриэль ("сильный человек Бога, Божий воин");

Степан - от древнегреческого имени Стефанос (то есть "венок, венец", "корона");

Юлиан - от древнегреческого иулос ("пушистый, кудрявый"), в переводе с латинского означает "из рода Юлиев", "июльский".

Именины 26 июля 2020: женские имена

Рожденную в этот июльский день девочку, чтобы таинство наименования приобрело истинный смысл, а имя стало для нее оберегом, с которым передадутся лучшие качества ее покровительницы, стоит назвать таким именем:

Сара - от древнееврейского имени Сара ("госпожа", "знатная женщина").

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram