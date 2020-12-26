Каждый день в церковном календаре посвящен именам выдающихся святых. Все почитаемые церковью святые обозначены в календаре святцев. Среди верующих родителей существует традиция давать детям церковные имена. Ребенка называют в честь одного из святых, чья память чествуется в день рождения малыша. Тогда у новорожденного появится Ангел-хранитель, который будет защищать ребенка по жизни от бедствий и болезней.
Мужские именины 26 декабря
Александр: форма древнегреческого имени Александрос, от слов алекс - "защищать" и андрос - "мужчина".
Алексей: от древнегреческого имени Алексиос - "защитник".
Аркадий: произошло от древнегреческого имени Аркадиос -"аркадец", "житель Аркадии", "счастливый", а также от греческого слова "аркадос" - "пастух".
Арсений: вариант древнегреческого имени Арсениос, происходящее от слова арсен - "мужественный, зрелый".
Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский, царственный".
Владимир: от древнерусского имени Володимѣръ - "володѣти" (владеть) и "мир" - "владеющий миром".
Вольдемар: произошло от немецких слов waltan - "управлять, властвовать" и maren - "известный, великий", немецкий аналог имени Владимир.
Гавриил: образовано от древнееврейского имени Габриэль - "Божий воин".
Герман: произошло от латинского слова germanus - "братский", "близкий", "родной", "настоящий".
Читайте такжеНаряды на Новый год 2021: в чем встретить год Быка мужчинам и женщинамГригорий: происходит от древнегреческого григорео - "бодрствовать", "быть бдительным", "не спать".
Евгений: форма древнегреческого имени Эугениос, от слова эугенес - "благородный", "из хорошего рода".
Иван, Ян: образовано от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив" от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".
Николай: происходит от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Эмиль, Емельян: от римского родового имени Aemilius, которое происходит от латинского слова aemulus - "соперник", "неуступчивый", "ревностный, страстный" в переводе с персидского - "противник".
Яков: от древнееврейского имени Яакоб - "держащийся за пятку".
Женские именины 26 декабря
Анастасия: женская форма имени Анастасий, от древнегреческого имени Анастасиос - "воскресший".
Люция: вариант римского имени Люций, от латинского слова lux - "светлая".
Читайте также другие новости:
- Рождественский пост 2020-2021: календарь питания на каждый день, что нельзя есть
- Выходные на Новый год и Рождество 2021: сколько отдыхают украинцы в декабре и январе
- Как украсить елку к Новому году 2021 - красивые идеи на Год Быка
- Именинники января: кто и когда отмечает именины, как назвать ребенка
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram