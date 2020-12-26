Сегодня отмечаются Дни ангела 17 мужских и 2 женских имен.

Каждый день в церковном календаре посвящен именам выдающихся святых. Все почитаемые церковью святые обозначены в календаре святцев. Среди верующих родителей существует традиция давать детям церковные имена. Ребенка называют в честь одного из святых, чья память чествуется в день рождения малыша. Тогда у новорожденного появится Ангел-хранитель, который будет защищать ребенка по жизни от бедствий и болезней.

Мужские именины 26 декабря

Александр: форма древнегреческого имени Александрос, от слов алекс - "защищать" и андрос - "мужчина".

Алексей: от древнегреческого имени Алексиос - "защитник".

Аркадий: произошло от древнегреческого имени Аркадиос -"аркадец", "житель Аркадии", "счастливый", а также от греческого слова "аркадос" - "пастух".

Арсений: вариант древнегреческого имени Арсениос, происходящее от слова арсен - "мужественный, зрелый".

Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский, царственный".

Владимир: от древнерусского имени Володимѣръ - "володѣти" (владеть) и "мир" - "владеющий миром".

Вольдемар: произошло от немецких слов waltan - "управлять, властвовать" и maren - "известный, великий", немецкий аналог имени Владимир.

Гавриил: образовано от древнееврейского имени Габриэль - "Божий воин".

Герман: произошло от латинского слова germanus - "братский", "близкий", "родной", "настоящий".

Читайте такжеНаряды на Новый год 2021: в чем встретить год Быка мужчинам и женщинамГригорий: происходит от древнегреческого григорео - "бодрствовать", "быть бдительным", "не спать".

Евгений: форма древнегреческого имени Эугениос, от слова эугенес - "благородный", "из хорошего рода".

Иван, Ян: образовано от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив" от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".

Николай: происходит от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Эмиль, Емельян: от римского родового имени Aemilius, которое происходит от латинского слова aemulus - "соперник", "неуступчивый", "ревностный, страстный" в переводе с персидского - "противник".

Яков: от древнееврейского имени Яакоб - "держащийся за пятку".

Женские именины 26 декабря

Анастасия: женская форма имени Анастасий, от древнегреческого имени Анастасиос - "воскресший".

Люция: вариант римского имени Люций, от латинского слова lux - "светлая".

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Автор: Екатерина Пулатова