Сегодня свой День ангела отмечают 3 мужских имени.

В православии каждый день года посвящается памяти определенных имен святых, а их тезки в день почитания своего покровителя отмечают именины. Праздновать именины принято раз в году - в день чествования святого, который ближе всего ко дню рождения. В этот день устанавливается связь между человеком и его духовным тезкой.

По другой церковной традиции принято называть ребенка в честь одного из святых, которых вспоминает церковь в день, когда родился малыш. Считается, что так у ребенка появится Ангел-хранитель, который будет сопровождать его по жизни и оберегать от беды.

Мужские именины 26 ноября

Герман: произошло от латинского germanus - "братский", "близкий", "родной", "подлинный", один из вариантов древнегерманского имени Германн - "воин".

Иван: форма имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".

Ян: польская, белорусская и древнерусская формы имени Йоханан.

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Автор: Екатерина Пулатова