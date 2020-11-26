В православии каждый день года посвящается памяти определенных имен святых, а их тезки в день почитания своего покровителя отмечают именины. Праздновать именины принято раз в году - в день чествования святого, который ближе всего ко дню рождения. В этот день устанавливается связь между человеком и его духовным тезкой.
По другой церковной традиции принято называть ребенка в честь одного из святых, которых вспоминает церковь в день, когда родился малыш. Считается, что так у ребенка появится Ангел-хранитель, который будет сопровождать его по жизни и оберегать от беды.
Мужские именины 26 ноября
Герман: произошло от латинского germanus - "братский", "близкий", "родной", "подлинный", один из вариантов древнегерманского имени Германн - "воин".
Иван: форма имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".
Ян: польская, белорусская и древнерусская формы имени Йоханан.
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