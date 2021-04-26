В православном календаре святцев обозначаются дни памяти всех церковных святых. Считается, что в день ангела святой устанавливает духовную связь с одноименными христианами и оберегает их с небес. Чтобы святое благословение появилось и у ребенка, ему при рождении выбирают имя из списка церковных именин.
Мужские именины 26 апреля 2021 года
Георгий, Егор: форма древнегреческого имени Георгиос, от греческого слова георгос - "земледелец", "возделывающий землю".
Дмитрий: от древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый Деметре (богине плодородия)", "земледелец".
Женские именины 26 апреля
Марта, Марфа: образовано от древнееврейского имени Марта - "хозяйка", "госпожа", "наставница".
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