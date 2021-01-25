Сегодня православная церковь празднует 4 мужских и 1 женские именины.

По давней церковной традиции, христиане каждый день в году почитают память определенных святых, а их тезки празднуют свои именины. Из списка церковных святцев родители выбирают имя для ребенка. Ребенка нарекают одним из имен святых, которых чтит церковь в день рождения малыша. Считается, что так мальчик или девочка получает своего ангела-хранителя, который всю жизнь будет их оберегать и наставлять на путь истинный.

Мужские именины 25 января

Илья: от древнееврейского имени Элияху - "мой Бог - Яхве".

Макар: форма древнегреческого макариос - "благословенный", "блаженный", "счастливый".

Петр: образовано от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".

Савва: форма древнегреческого имени Саббас, от арамейского саба - "старик", "старец", "мудрец" краткая форма древнегреческого имени Саббатиос - "суббота".

Женские именины 25 января

Татьяна: произошло от греческого татто - "учредительница", "устроительница", от имени легендарного сабинского царя Тита Татия.

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Автор: Екатерина Пулатова