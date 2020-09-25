В этот осенний день отмечаются лишь мужские именины.

Именины – это духовный день рождения, день памяти святого покровителя, имя которого было дано человеку при крещении.

Читайте такжеВоздвижение Креста Господня: когда отмечаем, приметы и что нельзя делать в этот праздникВ день именин нужно чтить того святого, чье имя носит человек. Святой, как и ангел, оберегает своего "тезку". Если в церковном календаре несколько таких памятных дат, нужно выбрать одну – ближайшую ко дню рождения.

УНИАН расскажет, кто является именинником сегодняшнего дня, 25 сентября. Так, по церковному православному календарю, в этот день отмечаются 10 мужских именин.

Именины 25 сентября 2020: мужские имена

В этот день свои именины празднуют мужчины со следующими именами:

Алексей - от древнегреческого имени Алексиос - «защитник»;

Афанасий - от древнегреческого имени Атанасиос. Оно, в свою очередь, происходит от слова Атанатос и имеет значение «бессмертный»;

Даниил - от древнееврейского имени Данийель, в переводе означает «Бог мой судья»;

Иоанн - от древнееврейского имени Йоханан имеет значение "Яхве милостивый"; от древнеиудейского Иоанн переводится как «помилованный Богом»;

Николай - от древнегреческого имени Николаос - то есть «победитель народов»;

Семен - от древнееврейского имени Шимон, переводится как «Бог услышал»;

Теодор - в переводе с латинского означает «дар Божий», «посланник Бога»;

Федор - современная форма греческого имени Теодорос (Феодорос) - то есть «дарованный Богом», «Божий дар»;

Юлиан - от древнегреческого иулос означает «пушистый, кудрявый»; в переводе с латинского - «из рода Юлиев», «июльский»;

Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан, которое означает «Яхве милостив».

Именины 25 сентября 2020: женские имена

Читайте такжеДень учителя 2020: дата, традиции и как поздравить педагоговЖенских имен на сегодня в православном церковном календаре не зафиксировано. Поэтому, чтобы назвать рожденную в этот осенний день девочку, придерживаясь православных традиций, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.

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Автор: Алина Вишневская