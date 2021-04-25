Именины - это важный церковный праздник для христиан, когда верующие чтят своих одноименных святых. В день именин традиционно принято обращаться к своему небесному тезке с молитвой или просьбой. Считается, что он обязательно ответит. Чтобы мальчика или девочку оберегал святой с небес, малышу выбирают имя из списка именин за день рождения.
Мужские именины 25 апреля
Акакий: от древнегреческого имени Акакиос - "незлобивый", "не делающий зла".
Василий: образовано от древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".
Давид: от древнееврейского имени Давид - "любимый".
Иван, Ян: современные формы древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".
Сергей вариант римского родового имени Sergius - "знатный", "высокий".
Женские именины 25 апреля
Мария: произошло от древнееврейского имени Мирьям - "желанная", "горькая", "безмятежная".
Марта, Марфа: происходит от древнееврейского имени Марта - "хозяйка", "госпожа", "наставница".
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