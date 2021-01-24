Сегодня свои именины отмечают обладатели 9 мужских имен.

Издавна у православных христиан было принято давать детям имена в соответствии с церковным календарем, в котором указаны даты чествования всех святых. Ребенку выбирали имя одного из святых, которых чтят христиане в день рождения малыша. Если в день рождения мальчика или девочки не празднуются женские или мужские именины, то имя выбирали из ближайших именин к дате рождения малыша. Сегодня церковь празднует 9 мужских именин, а обладатели этих имен отмечают свой День ангела.

Мужские именины 24 января

Виталий: форма римского родового имени Vitalis - "жизненный", "полный жизни".

Владимир: от древнерусского имени Володимѣръ, что состоит из слов "володѣти" и "мир", т.е. "повелитель мира".

Вольдемар: от немецких слов waltan - "управлять", "властвовать" и maren - "известный", "великий", т. е. "знаменитый властитель" - немецкий аналог имени Владимир.

Иосиф: образовано от древнееврейского имени Йосеф - "Яхве воздаст".

Михаил: форма древнееврейского имени Михаэль - "подобный Богу", "испрошенный у Бога".

Николай: происходит от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Степан: образовано от древнегреческого имени Стефанос - "венок", "венец", "корона".

Федор, Теодор: современные формы греческого имени Теодорос (Феодорос) - "дарованный Богом", "Божий дар".

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Автор: Екатерина Пулатова