Именинники 24 июля: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка

В этот день отмечаются 3 мужских и 4 женских именин.

Церковный календарь отмечает именины как особую дату. Каждый день на протяжении года вспоминают определенных святых, а люди, названные их именами, соответственно, празднуют День ангела.

Согласно церковного православного календаря 24 июля отмечаются 7 именин: 3 мужских и 4 женских. Список именин поможет в выборе имени для мальчика или девочки, рожденных в этот июльский день.

Именины 24 июля 2020: мужские имена

В этот день июля свои именины празднуют мужчины со следующими именами:

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Аркадий - от древнегреческого имени Аркадиос ("аркадец, житель Аркадии (область в Греции)", а также "счастливый", "блаженный" от греческого слова "аркадос" (то есть "пастух");

Иларион - от древнегреческого имени Хиларион, происходящего от хиларос ("радостный, веселый");

Лев - в переводе с греческого ("лев", "царь зверей"), от латинского слова leo ("лев").

Именины 24 июля 2020: женские имена

Рожденных в этот июльский день девочек, чтобы таинство наименования приобрело истинный смысл, а имя стало для них оберегом, с которым передадутся лучшие качества их заступницы, стоит назвать одним из следующих имен:

Алена - от древнегреческого имени Хелене ("факел, светоч");

Елена - от древнегреческого имени Хелене ("света");

Илона - венгерский вариант греческого имени Елена ("светлая");

Ольга - от древнескандинавского имени Hélga ("святая", "священная", "мудрая", "светлая", "ясная", "фатальная"), древнеславянское имя, происходящее от имен Вольга, Волх (то есть "солнечная", "хорошая", "значительная", "большая").

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