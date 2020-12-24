Сегодня чествуют память 10 православных святых.

Православная церковь отмечает святцы как особый день, когда верующие чтят память святых и великомучеников с определенными именами. Тезки святых в день памяти своего покровителя отмечают свои именины. В такой день человек обретает близость со своим тезкой и может помолиться ему о здравии и благополучии. Календарь именин от УНИАН подскажет, кого поздравить с именинами сегодня и как назвать новорожденного, чтобы он обрел Ангела-хранителя.

Мужские именины 24 декабря

Аифал: от древнегреческого eytales - "бессмертный".

Даниил: от древнееврейского имени Данийель - "Бог мой судья".

Иван, Ян: варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".

Леонтий: образовано от древнегреческого имени Леонтиос, происходящее от леонтейос - "львиный".

Лука: произошло от латинского слова lux - "свет".

Николай: форма древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Петр: происходит от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".

Эмиль, Емельян: формы римского родового имени Aemilius, от латинского слова aemulus - "соперник", "неуступчивый", "ревностный, страстный", в переводе с персидского - "противник".

Читайте также другие новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова