Православная церковь отмечает святцы как особый день, когда верующие чтят память святых и великомучеников с определенными именами. Тезки святых в день памяти своего покровителя отмечают свои именины. В такой день человек обретает близость со своим тезкой и может помолиться ему о здравии и благополучии. Календарь именин от УНИАН подскажет, кого поздравить с именинами сегодня и как назвать новорожденного, чтобы он обрел Ангела-хранителя.
Мужские именины 24 декабря
Аифал: от древнегреческого eytales - "бессмертный".
Даниил: от древнееврейского имени Данийель - "Бог мой судья".
Иван, Ян: варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".
Леонтий: образовано от древнегреческого имени Леонтиос, происходящее от леонтейос - "львиный".
Лука: произошло от латинского слова lux - "свет".
Николай: форма древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Петр: происходит от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".
Эмиль, Емельян: формы римского родового имени Aemilius, от латинского слова aemulus - "соперник", "неуступчивый", "ревностный, страстный", в переводе с персидского - "противник".
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