Сегодня отмечается 7 мужских именин.

По церковной традиции верующие имена выбирали имя новорожденному из списка православных святцев за день рождения ребенка. Если в день рождения ребенка не было женских или мужских именин, то имя выбирали из ближайших дней памяти святых ко дню рождения. Святой, в честь которого назван человек, оберегает его с небес и защищает от бед и неприятностей.

Мужские именины 24 апреля 2021

Ефим: образовано от древнегреческого имени Эутюмиос, от слова эутюмос - "доброжелательный", "благосклонный", "предвещающий добро".

Иван, Ян: современные варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Николай: от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Петр: произошло от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".

Харитон: от древнегреческого имени Харитон, происходящее от харис - "красота", "благодать", "радость", "милость".

Яков: происходит от древнееврейского имени Яакоб - "держащийся за пятку".

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Автор: Екатерина Пулатова