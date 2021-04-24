По церковной традиции верующие имена выбирали имя новорожденному из списка православных святцев за день рождения ребенка. Если в день рождения ребенка не было женских или мужских именин, то имя выбирали из ближайших дней памяти святых ко дню рождения. Святой, в честь которого назван человек, оберегает его с небес и защищает от бед и неприятностей.
Мужские именины 24 апреля 2021
Ефим: образовано от древнегреческого имени Эутюмиос, от слова эутюмос - "доброжелательный", "благосклонный", "предвещающий добро".
Иван, Ян: современные варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".
Николай: от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Петр: произошло от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".
Харитон: от древнегреческого имени Харитон, происходящее от харис - "красота", "благодать", "радость", "милость".
Яков: происходит от древнееврейского имени Яакоб - "держащийся за пятку".
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