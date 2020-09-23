В этот осенний день отмечаются 16 мужских и 4 женских именин.

Именины – это духовный день рождения, день памяти святого покровителя, имя которого было дано человеку при крещении.

Читайте такжеИменины в октябре: как назвать ребенка, дни ангела мужчин и женщин в этом месяцеВ день именин нужно чтить того святого, чьим именем наречен человек. Святой, как и ангел, оберегает своего "тезку". Если в церковном календаре несколько таких памятных дат, нужно выбрать одну – ближайшую ко дню рождения.

УНИАН расскажет, кто является именинником сегодняшнего дня, 23 сентября. Так, по церковному православному календарю, в этот день отмечаются 20 именин: 16 мужских и 4 женских.

Именины 23 сентября 2020: мужские имена

В этот день свои именины празднуют мужчины со следующими именами:

Андрей - от древнегреческого имени Андреас, происходящего от андрос - означает «мужчина», «человек»; также существует перевод «мужественный», «смелый», «отважный»;

Василий - от древнегреческого имени Басилейос (то есть «царский, царственный»);

Гавриил - от древнееврейского имени Габриэль («сильный человек Бога, Божий воин»);

Глеб - от древнескандинавского Готлиб (переводится как «наследник бога», «любимец богов», «под защитой богов»); от древнегерманского Gottlieb (got - «бог» + lieb - «любовь»); от славянских слов глоба, глыба - «шест» или глеба - «почва», «земля»;

Евгений - от древнегреческого имени Эугениос. Оно, в свою очередь, происходит от эугенес - «с хорошими генами», «благородный, из хорошего рода»;

Иван - от древнееврейского имени Йоханан («Яхве милостивый»); от древнеиудейского Иоанн («помилованный Богом»);

Исмаил - от древнееврейского имени Йишмаэль - что значит «Бог услышит»;

Клим - краткая форма имени Климент, происходящего от римского родового имени Clemens («гуманный», «милосердный», «мягкий»);

Константин - от латинского слова constans - то есть «постоянный», «стойкий»;

Лука - от латинского lux («свет»);

Николай - от древнегреческого имени Николаос - переводится как «победитель народов»;

Павел - от римского родового имени Paulus - «скромный», «малый», малый»,«незначительный», «младший»;

Петр - от древнегреческого имени Петрос («камень», «твердый», «надежный»);

Семен - от древнееврейского имени Шимон («Бог услышал»);

Тихон - в переводе с греческого языка означает «судьба», «случай»; от имени древнегреческой богини удачи Тюхе - «удача», «случайность», «жребий»;

Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан («Яхве милостив»).

Именины 23 сентября 2020: женские имена

Рожденных в этот сентябрьский день девочек, чтобы обряд наименования приобрел истинный смысл, а имя стало для них оберегом, с которым передадутся лучшие качества их покровительницы, стоит назвать одним из следующих имен:

Читайте такжеВоздвижение Креста Господня: когда отмечаем, приметы и что нельзя делать в этот праздникАнна - от древнееврейского имени Ханна - то есть «милость», «благодать», «сила», «храбрость»;

Ефросинья - от древнегреческого имени Эуфросюне («веселье», «радость»);

Пульхерия - от латинского pulchra («прекрасная», «красивая»);

Татьяна - от греческого татто - «учредительница», «устроительница»; от римского родового имени Tatianus (Ж. Tatiana), происходящего от имени легендарного сабинского царя Тита Татия (Titus Tatius).

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Автор: Алина Вишневская