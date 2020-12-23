Сегодня свои именины отмечают 16 мужских и 7 женских имен.

В православной церкви ежедневно отмечаются именины - дни памяти святых, посвященные их именам. Тезки святых в день чествования своих одноименных покровителей отмечают День ангела. В День ангела принято обращаться с молитвой к своему святому перед его иконой и просить у него здравия и благополучия. Верующие родители могут дать ребенку церковное имя из списка именин за день, когда родился малыш. Так новорожденный получит от Небес своего Ангела-хранителя.

Мужские именины 23 декабря

Александр: от древнегреческого имени Александрос - "людской защитник".

Алексей: форма древнегреческого имени Алексиос - "защитник".

Анатолий: от древнегреческого имени Анатолиос, от анатоле - "восточный", "восток", "восход солнца", "рассвет", "житель Анатолии".

Григорий: от древнегреческого григорео - "бодрствовать", "быть бдительным".

Евгений: от древнегреческого имени Эугениос, происходящее от эугенес - "с хорошими генами", "благородный, из хорошего рода".

Иван, Ян: от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив" от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".

Константин: от латинского слова constans - "постоянный", "стойкий".

Лаврентий: произошло от римского родового имени Laurentius - "лаврентский", "житель города Лаврент".

Михаил: форма древнееврейского имени Михаэль - "подобный Богу", "испрошенный у Бога".

Николай: образовано от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Петр: образовано от древнегреческого имени Петрос - "камень", "надежный", "твердый".

Сергей: от римского родового имени Sergius - "знатный", "высокий".

Степан: произошло от древнегреческого имени Стефанос - "венок", "корона".

Фома: форма имени Томас, от древнееврейского теом - "близнец".

Яков: образовано от древнееврейского имени Яакоб - "держащийся за пятку".

Женские именины 23 декабря

Александра: женская форма имени Александр, с древнегреческого - "людской защитник".

Ангелина: от латинского мужского имени Ангелус, с греческого - "ангел", "вестник".

Анна: образовано от древнееврейского имени Ханна - "милость", "благодать", "сила", "храбрость".

Евдокия: произошло от древнегреческого имени Эудокиа - "благоволение".

Евлалия: от древнегреческого имени Эулалиа - "красноречивая", "хорошо говорящая".

Татьяна: от греческого слова татто - "учредительница", "устроительница", и от имени легендарного сабинского царя Тита Татия.

Фекла: образовано от древнегреческого имени Теоклея: теос - "бог", "божество" + клеос - "слава".

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Автор: Екатерина Пулатова