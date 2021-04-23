Каждый день в году посвящен почитанию памяти некоторых мучеников и святых. В этот день возникает особая связь между святыми и христианами, которые носят их имена. Чтобы ребенок обрел небесное благословение с самого рождения, ему выбирают имя из списка церковных святцев. Сегодня отмечаются только мужские именины.
Мужские именины 23 апреля 2021
Читайте такжеВыходные на Пасху 2021: когда и сколько дней отдыха будет в УкраинеАлександр: от древнегреческого имени Александрос, что состоит из слов алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек" - "людской защитник".
Григорий: форма древнегреческого григорео - "бодрствовать", "быть бдительным", "не спящий".
Дмитрий: образовано от древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый Деметре", "земледелец".
Максим: произошло от римского родового имени Maximus - "величайший".
Теодор, Федор: современные формы греческого имени Теодорос (Феодорос) - "дарованный Богом", "Божий дар".
Яков: от древнееврейского имени Яакоб - "держащийся за пятку".
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