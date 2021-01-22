Сегодня отмечаются 4 мужских и 1 женские именины.

Издавна церковь почитала выдающихся святых и мучеников в церковном календаре святцев. Там обозначены именины – дни, когда православные почитают память святых с определенными именами, а их тезки празднуют свой День ангела. Из церковных святцев родители выбирали имя для новорожденного. Если назвать мальчика или девочку одним из имен, которых чествует церковь в день рождения ребенка – малыш получит своего Ангела-хранителя и небесную защиту.

Мужские именины 22 января

Захар: форма имен Захарий, Захария, от древнееврейского имени Зехарья - "Господь вспомнил", "памятный Господу", "вспомянутый Господом", "помнящий Господа".

Павел: образовано от римского родового имени Paulus - "скромный", "малый", "незначительный", "младший".

Петр: от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".

Филипп: произошло от древнегреческого имени Филиппос - "любящий лошадей".

Женские именины 22 января

Антонина: происхожит от греческого слова антао - "вступающая в бой", "состязающаяся в силе", "противница", "противостоящая", "достойная похвалы" или антос - "цветок".

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Автор: Екатерина Пулатова