В этот осенний день, согласно церковному календарю, отмечаются 11 мужских и 1 женские именины.

Церковный календарь отмечает именины как особую дату. Каждый день в течение года почитают определенных святых, а люди, названные их именами, соответственно, празднуют День ангела.

В соответствии с православным церковным календарем, 22 сентября празднуются 12 именин: 11 мужских и 1 женские. Список именин поможет в выборе имени для мальчика или девочки, рожденных в этот осенний день.

Именины 22 сентября 2020: мужские имена

Читайте такжеИменины в октябре: как назвать ребенка, дни ангела мужчин и женщин в этом месяцеСогласно церковному православному календарю, в этот осенний день отмечают именины мужчины, которые при крещении получили одно из следующих имен:

Аким - форма имени Иоаким, от начала древнееврейского имени Йехояким - «созданный Яхве (Богом)», «утвержденный, поставленный Яхве». Производное от арабского имени Хаким - то есть «умный», «образованный», «мыслящий», «ученый», «мыслитель», «мудрец». Форма японского имени Акихито;

Александр - от древнегреческого имени Александрос: алекс - «защищать» и андрос - «мужчина», «человек»;

Афанасий - от древнегреческого имени Атанасиос, происходящего от слова Атанатос («Бессмертный»);

Дмитрий - от древнегреческого имени Деметриос - то есть «посвященный богине плодородия Деметре», «земледелец»;

Захар - форма имени Захарий, Захария, произошедшего от древнееврейского имени Зехарья Зехариаху («Господь вспомнил», «Яхве вспомнил», «памятный Господу», «вспомянутый Господом», «помнящий Господа»);

Иосиф - от древнееврейского имени Йосеф («Яхве отдаст»);

Никита - от древнегреческого имени Никетас, происходящего от «никетес« («победитель«);

Алексей - от древнегреческого имени Алексиос («защитник»);

Сергей - от римского родового имени Sergius («знатный», «высокий»);

Харитон - от древнегреческого имени Харитон, происходящего от «харис» («красота», «благодать», «радость», «милость»).

Именины 22 сентября 2020: женские имена

Читайте такжеВыходные в октябре: когда и сколько будут отдыхать украинцыСегодня празднуются одни женские именины. Поэтому рожденных в этот сентябрьский день девочек, чтобы обряд наименования приобрел истинный смысл, а имя стало для них оберегом, с которым передадутся лучшие качества их покровительницы, стоит назвать именем:

Анна - от древнееврейского имени Ханна («милость», «благодать», «сила», «храбрость»).

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Автор: Алина Вишневская