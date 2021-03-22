Сегодня свой День ангела празднуют обладатели 16 мужских и 2 женских имен.

Именины - это день памяти определенных святых и мучеников, когда их тезки обращаются к своим тезкам за небесным покровительством и защитой от бед. Считается, что если человека назвать одним из имен из списка святцев в день рождения малыша, то святой будет оберегать человека всю жизнь, отвечать на молитвы и покровительствовать в делах.

Мужские именины 22 марта

Акакий: произошло от древнегреческого имени Акакиос - "незлобивый", "не делающий зла".

Александр: от древнегреческого имени Александрос, что состоит из слов алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек", т.е. "людской защитник".

Алексей: от древнегреческого имени Алексиос - "защитник".

Афанасий: форма древнегреческого имени Атанасиос, от слова атанатос - "бессмертный".

Валерий: от римского родового имени Valerius - "быть сильным, здоровым".

Дмитрий: произошло от древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый Деметре", "земледелец".

Иван, Ян: от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Ираклий: от древнегречееского имени Хераклейос - "Гераклов", "принадлежащий Гераклу".

Кирилл: вариант древнегреческого имени Кюриллос, от слова кюриос - "владыка, повелитель, господин, Господь" в переводе с персидского языка - "солнце".

Леонтий: от древнегреческого имени Леонтиос, происходящее от леонтейос - "львиный".

Михаил: от древнееврейского имени Михаэль - "подобный Богу", "испрошенный у Бога".

Николай: произошло от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Петр: образовано древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".

Сергей: от римского родового имени Sergius - "знатный", "высокий".

Тарас: русская форма греческого имени Тарасиос - "бунтовщик", "мятежник", "смутьян", "беспокойный" от латинского слова taurus - "бык", "вол".

Женские именины 22 марта

Александра: женская форма от Александр, от древнегреческого имени Александрос: алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек".

Наталья: от латинского Natalis Domini - "рождение", "Рождество", "рождественская", "родная".

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Автор: Екатерина Пулатова