Именины - это день памяти определенных святых и мучеников, когда их тезки обращаются к своим тезкам за небесным покровительством и защитой от бед. Считается, что если человека назвать одним из имен из списка святцев в день рождения малыша, то святой будет оберегать человека всю жизнь, отвечать на молитвы и покровительствовать в делах.
Мужские именины 22 марта
Акакий: произошло от древнегреческого имени Акакиос - "незлобивый", "не делающий зла".
Александр: от древнегреческого имени Александрос, что состоит из слов алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек", т.е. "людской защитник".
Алексей: от древнегреческого имени Алексиос - "защитник".
Афанасий: форма древнегреческого имени Атанасиос, от слова атанатос - "бессмертный".
Валерий: от римского родового имени Valerius - "быть сильным, здоровым".
Дмитрий: произошло от древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый Деметре", "земледелец".
Иван, Ян: от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".
Ираклий: от древнегречееского имени Хераклейос - "Гераклов", "принадлежащий Гераклу".
Кирилл: вариант древнегреческого имени Кюриллос, от слова кюриос - "владыка, повелитель, господин, Господь" в переводе с персидского языка - "солнце".
Леонтий: от древнегреческого имени Леонтиос, происходящее от леонтейос - "львиный".
Михаил: от древнееврейского имени Михаэль - "подобный Богу", "испрошенный у Бога".
Николай: произошло от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Петр: образовано древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".
Сергей: от римского родового имени Sergius - "знатный", "высокий".
Тарас: русская форма греческого имени Тарасиос - "бунтовщик", "мятежник", "смутьян", "беспокойный" от латинского слова taurus - "бык", "вол".
Женские именины 22 марта
Александра: женская форма от Александр, от древнегреческого имени Александрос: алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек".
Наталья: от латинского Natalis Domini - "рождение", "Рождество", "рождественская", "родная".
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