Именинники 22 июля: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка
Церковный календарь отмечает именины как особую дату. Каждый день на протяжении года вспоминают определенных святых, а люди, названные их именами, соответственно, празднуют День ангела.
Согласно церковному православному календарю 22 июля отмечаются 9 мужских именин. Список именин поможет в выборе имени для мальчика или девочки, рожденных в этот июльский день.
Именины 22 июля 2020: мужские имена
В этот день июля свои именины празднуют мужчины со следующими именами:
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Александр - от древнегреческого имени Александрос: алекс ("защищать") и андрос ("человек", "мужчина");
Андрей - от древнегреческого имени Андреас, происходящее от андрос ("человек", "мужчина"; также существует перевод "мужественный", "смелый", "отважный";
Иван - от древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив") от древнеиудейского Иоанн ("помилованный Богом");
Кирилл - от древнегреческого имени Кюриллос, что происходит от слова кюриос ("владыка, властелин, господин, Господь"), в переводе с персидского языка - "солнце";
Константин - от латинского слова constans ("постоянный", "стойкий");
Михаил - от древнееврейского имени Михаэль ("равный, подобный Богу", "испрошенный у Бога");
Теодор - в переводе с латинского означает "дар Божий", "посланник Бога";
Федор - современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) "дарованный Богом", "Божий дар";
Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан "Яхве милостив".
Именины 22 июля 2020: женские имена
Для двадцать второго дня июля в церковном календаре нет женских имен, поэтому, чтобы придерживаться православных традиций, рожденную в эту дату девочку нужно назвать в честь одной из святых ближайших женских именин.
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