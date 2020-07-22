Именинники 22 июля: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка

В этот июльский день отмечаются 9 мужских именин.

Церковный календарь отмечает именины как особую дату. Каждый день на протяжении года вспоминают определенных святых, а люди, названные их именами, соответственно, празднуют День ангела.

Согласно церковному православному календарю 22 июля отмечаются 9 мужских именин. Список именин поможет в выборе имени для мальчика или девочки, рожденных в этот июльский день.

Именины 22 июля 2020: мужские имена

В этот день июля свои именины празднуют мужчины со следующими именами:

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Александр - от древнегреческого имени Александрос: алекс ("защищать") и андрос ("человек", "мужчина");

Андрей - от древнегреческого имени Андреас, происходящее от андрос ("человек", "мужчина"; также существует перевод "мужественный", "смелый", "отважный";

Иван - от древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив") от древнеиудейского Иоанн ("помилованный Богом");

Кирилл - от древнегреческого имени Кюриллос, что происходит от слова кюриос ("владыка, властелин, господин, Господь"), в переводе с персидского языка - "солнце";

Константин - от латинского слова constans ("постоянный", "стойкий");

Михаил - от древнееврейского имени Михаэль ("равный, подобный Богу", "испрошенный у Бога");

Теодор - в переводе с латинского означает "дар Божий", "посланник Бога";

Федор - современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) "дарованный Богом", "Божий дар";

Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан "Яхве милостив".

Именины 22 июля 2020: женские имена

Для двадцать второго дня июля в церковном календаре нет женских имен, поэтому, чтобы придерживаться православных традиций, рожденную в эту дату девочку нужно назвать в честь одной из святых ближайших женских именин.

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